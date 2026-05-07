„Bäuerinnen sind oft die ersten, die geben – und die letzten, die um Hilfe bitten“, sagt BNF-Obmann Sepp Dariz. Ihre Leistung bleibe oft im Verborgenen. Mit der Aktion „Bäuerinnen verdienen Licht: Ein Jahr voller Wertschätzung“ rückt der „Bäuerliche Notstandsfonds – Menschen helfen“ (BNF) im Internationalen Jahr der Bäuerin 2026 Frauen in der Landwirtschaft in den Fokus.<BR \/><BR \/>Mit der Initiative „Bäuerinnen verdienen Licht“ sollen Bäuerinnen in besonders schwierigen Situationen – etwa nach Schicksalsschlägen, bei Krankheit, Unfall, schwierigen Hofübernahmen oder finanziellen Problemen unterstützt werden.<BR \/><BR \/>Bis zu zwölf Frauen in ganz Südtirol können ausgewählt werden. Vorschläge sind bis 8. Mai 2026 per E-Mail an notstandsfonds@sbb.it<BR \/> oder telefonisch unter 0471 999330 möglich.