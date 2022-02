Bagger rutscht ins Bachbett

An einer Kreuzung in St. Urlich wird eine neue Brücke gebaut. Bei Arbeiten an dieser Kreuzung ist ein Bagger ins Bachbett gerutscht und umgekippt.Der Baggerfahrer wurde aber nicht verletzt.Der Bagger musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Tankwagen und dem Rüstfahrzeug wieder aufgerichtet und mit einer Seilwinde vom Bachbett herausgezogen werden

