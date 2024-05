Arbeitsunfall in Altprags: Schwer am Arm verletzt

Trotz seiner großen oberflächlichen Verletzung war es dem einheimischen Mann gelungen, den Notruf abzusetzen: Bergretter aus dem Hochpustertal und der Notarzthubschrauber rückten um 16.40 Uhr sofort aus.Der 57-jährige Gsieser hatte im Wald bei Altprags, nahe des dortigen Liftes, gearbeitet, als der Unfall passierte. Mithilfe eines Kleinbaggers wollten er und ein weiterer mit einem Holzgreifer Pfosten für einen Zaun in den Boden rammen. Dabei rutschte offenbar bei einem Pfosten die Greifzange plötzlich über den Pfosten nach unten. Sie erfasste den Mann, der den Pfosten festgehalten hatte, an Händen und Armen.Er schaffte es, den Bergrettern zu Fuß ein Stück entgegenzulaufen. Sie transportierten ihn mit dem Auto bis zum Landeplatz des Notarzthubschraubers.Nach der Erstversorgung flogen ihn die Retter zuerst ins Krankenhaus nach Bruneck und dann nach Brixen . Von dort wird er wohl in ein Spezialzentrum verlegt werden müssen, heißt es.Die Finanzpolizei ist mit den Erhebungen betraut.