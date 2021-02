Bahn frei für die Sonne: Strahlendes Wochenende und freundliche Woche

„Die Sonne scheint von früh bis spät und der Himmel präsentiert sich wolkenlos“: Während bezüglich der Corona-Pandemie ab dem morgigen Sonntag noch strengere Regeln gelten, zeigt sich wenigstes das Wetter von seiner schönsten Seite.Und dies soll auch in der kommenden Woche großteils so bleiben. Am Montag tauchen höchstens ein paar Schleierwolken auf, bevor sich ab Dienstag ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken einstellt. Lediglich am Alpenhauptkamm kann es leicht schneien.Die Temperaturen bewegen sich hingegen vor allem am Sonntag und Montag im extrem frostigen Bereich. Bis zu minus 19 Grad kalt kann es in den Morgenstunden werden. Im Laufe des Tages steigen sie dann auf bis zu 5 Grad an. Ab Dienstag wird es von Tag zu Tag etwas wärmer.

deb