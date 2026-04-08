Gegen 15.30 Uhr wurde wegen Gasgeruch Alarm geschlagen. Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Bozner Bahnhof aus.<BR \/><BR \/>Vor Ort kontrollierten sie die Messwerte, stellten jedoch keine Auffälligkeiten fest. Der Einsatz konnte daher rasch beendet werden.<BR \/><BR \/> Für die Dauer des Einsatzes musste allerdings der Zugverkehr zwischen Franzensfeste und Trient vorübergehend eingestellt werden. <BR \/><BR \/>Mittlerweile konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden, es ist allerdings weiter mit Beeinträchtigungen zu rechnen.