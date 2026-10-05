<BR \/>Das Projekt sieht die Sanierung des Bahnhofsdaches durch notwendige Instandhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten vor, um den langfristigen Erhalt des Gebäudes sicherzustellen. Für den Eingriff wurde zudem die denkmalrechtliche Stellungnahme eingeholt. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit beim Schutz und bei der Erhaltung des Bahnhofsgebäudes.<BR \/><BR \/>Die Durchführung der Arbeiten obliegt der Gemeinde Burgstall auf Grundlage bestehender Vereinbarungen mit dem Land Südtirol und dem italienischen Schienennetzbetreiber RFI (Rete ferroviaria italiana). Für die Umsetzung der Maßnahme gewährt das Land der Gemeinde einen Beitrag von höchstens 275.171,03 Euro. Dies entspricht 100 Prozent der veranschlagten Projektkosten.<BR \/><BR \/>„Die Bahn ist eine der zentralen Säulen der Mobilität der Zukunft in Südtirol. In das Bahnnetz zu investieren bedeutet auch, Bahnhöfe und Infrastrukturen zu erhalten, die täglich von vielen Menschen genutzt werden“, betont Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. „Unser Ziel ist eine moderne, zuverlässige und gut in das Gebiet eingebundene Bahn. In diesem Fall investieren wir auch in ein Gebäude, dessen Erhalt besondere Aufmerksamkeit erfordert. Infrastruktur zu verbessern heißt auch, Bestehendes zu erhalten und an die Anforderungen der Mobilität von heute und morgen anzupassen.“<BR \/><BR \/>Mit der Vereinbarung werden die Aufgaben des Landes und der Gemeinde bei der Umsetzung der Maßnahme festgelegt. Das Projekt der Gemeinde war im September 2025 genehmigt worden.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme ist Teil der Bemühungen des Landes, die Qualität, Funktionalität und den Erhalt der Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr und insbesondere für den Bahnverkehr schrittweise zu verbessern.