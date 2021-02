Bahnlinie Bozen – Brenner am Wochenende zeitweilig gesperrt

Die Regionalzüge werden durch Busse ersetzt, es verkehren nur einzelne Regional-Expresszüge (RV). Grund für die Sperre sind Bauarbeiten an der neuen Gleistrasse zwischen Franzensfeste und Grasstein.Die Ersatzbusse halten ausschließlich an folgenden Bahnhöfen: Brenner, Gossensass, Sterzing, Freienfeld. Franzensfeste, Brixen, Klausen, Waidbruck, Bozen. In Bezug auf Anschlussverbindungen ist zu bedenken, dass die Ersatzbusse längere Fahrtzeiten benötigen als die Züge und dass je nach Verkehrsaufkommen zeitliche Verzögerungen möglich sind. In den Ersatzbussen werden keine Fahrräder transportiert. Alle Details und die online-Fahrplanauskunft auf der Webseite südtirolmobil.info.Abfahrten am Bahnhof Brenner um 16.38 Uhr, 17.38 Uhr, 18.38 Uhr, 19.38 Uhr, 20.38 Uhr, 21.08 Uhr und 21.51. Letzte Abfahrt in Franzensfeste Richtung Bozen um 22.50 Uhr.Abfahrten am Bahnhof Bozen um 17.10 Uhr, 18.10 Uhr, 19.10 Uhr, 20.10 Uhr, 20.32 Uhr, 21.42 Uhr, 22.32 Uhr (fährt bis Franzensfeste) und 23.44 Uhr (fährt bis Franzensfeste).Abfahrten am Bahnhof Brenner um 6.08 Uhr, 6.38 Uhr, 7.02 Uhr, 7.38 Uhr, 8.38 Uhr, 9.38 Uhr, 10.38 Uhr, 11.38 Uhr, 12.38 Uhr, 13.00 Uhr und 13.38 Uhr.Abfahrten am Bahnhof Bozen um 7.10 Uhr, 7.32 Uhr; 8.10 Uhr, 9.10 Uhr, 9.40 Uhr, 10.10 Uhr, 11.10 Uhr, 12.10 Uhr, 13.10 Uhr, 13.40 Uhr, 14.10 Uhr.

