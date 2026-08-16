Es starten zeitgleich jeweils 2 Busse mit unterschiedlichen Routen:<BR \/><BR \/>Der Expressbus fährt vom Bahnhof Bozen (<i>Bussteig B in der Giuseppe-Garibaldi-Straße)<\/i> über die MeBo ohne Zwischenhalt zum Bahnhof Meran <i>(Bussteig B bei der Bahnhofsunterführung).<\/i><BR \/><BR \/>Der zweite Bus fährt ebenfalls vom Bahnhof Bozen (<i>Bussteig B in der Giuseppe-Garibaldi-Straße<\/i>) zum Bahnhof Meran (<i>Bussteig B<\/i>) – und wieder zurück. Er bedient die Haltestellen an den Bahnhöfen entlang der Strecke (mit Ausnahme von „Bozen Süd„ und „Bozen Kaiserau“).<BR \/><BR \/> In Siebeneich halten die Busse an der Haltestelle „Schule“, in Terlan an der Haltestelle „Schulen“ und in Gargazon an der Haltestelle „Dorf“. Die Abfahrtszeiten an den Zwischenhaltestellen können sich aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse verschieben.<BR \/><BR \/>Die Ersatzbusse sind mit der Nummer <b>B200<\/b> gekennzeichnet. In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich. Alternativ kann auch die Buslinie 201 Bozen – Meran genutzt werden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle weiteren Info finden Sie hier. <\/a>