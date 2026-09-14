<BR \/>Am Sonntag, 20. September 2026 ist folgende Bahnlinie im Pustertal gesperrt:<BR \/><BR \/>Von <b>07:30 bis 13:30 Uhr<\/b> im Abschnitt Franzensfeste - Innichen<BR \/>Von <b>09:00 bis 12:00 Uhr<\/b> im Abschnitt Innichen - Sillian<BR \/><BR \/>Grund dafür sind planmäßige Instandhaltungsarbeiten an der Strecke, die im Zweimonatsrhythmus vom Schienennetzbetreiber RFI durchgeführt werden.<h3>\r\nSchienen-Ersatzdienst mit Bussen<\/h3>Die Ersatzbusse B400 verkehren im Halbstundentakt zwischen den Bahnhöfen Franzensfeste und Innichen und halten an den Bushaltestellen der Bahnhöfe. Am Bahnhof Vintl halten die Ersatzbusse am Bussteig B (Fahrtrichtung Franzensfeste) sowie am Bussteig C (Fahrtrichtung Bruneck\/Innichen).<BR \/><BR \/>Am Bahnhof Bruneck halten die Busse am Bussteig D, in Bruneck Nord bei der Haltestelle „Krankenhaus, Hoferstraße„, in Percha an der Haltestelle „Rathaus“ und in Niederdorf an der Haltestelle „Von-Kurz-Platz„.<BR \/><BR \/>Die Busse des Ersatzverkehrs SV223 fahren zwischen dem Bahnhof Innichen und dem Bahnhof Sillian im Stundentakt.<BR \/><BR \/>Es ist keine Fahrradmitnahme möglich. Die Fahrzeiten können entsprechend der Verkehrssituation variieren und sind länger.