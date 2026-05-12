Die Arbeiten werden regelmäßig im Zweimonatsrhythmus vom Schienennetzbetreiber RFI durchgeführt und dienen der Sicherheit sowie der laufenden Instandhaltung der Strecke.<BR \/><BR \/>Die Bahnlinie ist deshalb von <b>07:30 bis 13:30<\/b> Uhr zwischen Franzensfeste und Innichen sowie von <b>09:00 bis 12:00<\/b> Uhr zwischen Innichen und Sillian gesperrt.<BR \/><BR \/>Während der Sperre wird ein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet. Die Ersatzbusse der Linie B400 verkehren im Halbstundentakt zwischen Franzensfeste und Innichen und halten bei den jeweiligen Bushaltestellen der Bahnhöfe. <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2026\/400_B400_20260517.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den detaillierten Ersatzfahrplan finden Sie hier. <\/a><h3>\r\nAn einzelnen Orten gelten abweichende Haltestellen<\/h3>Am Bahnhof Vintl halten die Busse am Bussteig B in Richtung Franzensfeste sowie am Bussteig C in Richtung Bruneck\/Innichen. In Bruneck erfolgt der Halt am Bussteig D, in Bruneck Nord bei der Haltestelle „Krankenhaus, Hoferstraße“, in Percha bei der Haltestelle „Rathaus“ und in Niederdorf bei der Haltestelle „Von-Kurz-Platz“. <BR \/><BR \/>Zwischen Innichen und Sillian verkehren zusätzlich die Ersatzbusse der Linie SV223 im Stundentakt. <BR \/><BR \/>Es gilt zu beachten, dass in den Ersatzbussen keine Fahrradmitnahme möglich ist. Zudem können sich die Fahrzeiten je nach Verkehrslage verlängern.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/bahnlinie-im-pustertal-am-sonntag-17-mai-2026-teilweise-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos zu der Sperre und den Ersatzbusen finden Sie hier. <\/a>