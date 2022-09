Bahnpolizei: 38.500 Personenkontrollen seit 1. Juni

Im Sommer wurden in den Gebieten der Eisenbahn der Provinzen Verona, Vicenza, Bozen und Trient rund 38.500 Personen kontrolliert, die Hälfte davon ausländische Staatsbürger. 10 Personen wurden verhaftet, davon 8 Ausländer, sowie 193 Personen, gegen die wegen Straftaten ermittelt wurde, die von Drogenhandel über Raubüberfälle und Diebstähle bis hin zu Straftaten gegen Personen reichen.11 Minderjährige wurden aufgespürt, 20 Personen wurden dem sogenannten „daspo urbano“ unterzogen. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, bei der diejenigen, die den Zugang und die freie Nutzung öffentlicher Plätze behindern, mit Entfernung von den jeweiligen Plätzen und einer Geldstrafe bestraft werden.8 weitere Verwaltungsmaßnahmen wurden vorgenommen, darunter eine mündliche Verwarnung, ein obligatorischer Reisebefehl und Sonderüberwachungen. Letztere wurden von den jeweiligen Polizeidienststellen auf Empfehlung der Bahnpolizei gegen Personen verhängt, die im Bahnsektor als sozial gefährlich gelten. Insgesamt wurden 135 Verwaltungssanktionen verhängt. Auch wurden197 Anti-Taschendiebstahl-Einsätze durchgeführt, von denen 103 an Bord von Zügen stattfanden (insgesamt 216 kontrollierte Züge) und 138 bei Patrouillen entlang der Bahnstrecke (bei denen 223 Fahrzeuge kontrolliert wurden).Auf den Strecken und den Bahnhöfen war das Personal besonders an den sensibelsten Punkten aktiv, um die Sicherheit aller Reisender zu gewährleisten. So wurde Aufmerksamkeit auf die am stärksten belasteten Bereiche gelegt und die Kontrollen auch auf die Gepäckverwahrung ausgedehnt. Gleichzeitig wurde der stete Strom der Reisenden überwacht, die an den Bahnhöfen der genannten Provinzen ankamen und abreisten. Mit Hilfe von Metalldetektoren wurden stichprobenartige Kontrollen von Personen und deren Gepäck durchgeführt.Seit dem 1. Juni wurden 3028 Überwachungen in den Bahnhöfen durchgeführt, wobei die Bahnpolizei landesweit außerordentliche Kontrolltage anordnete. Dazu zählen 4 „Oro rosso“-Einsätze (zur Bekämpfung des Phänomens der Kupferdiebstähle im Bahnsektor), 4 „Rail Safe Days“ (zur Ermittlung und Bekämpfung von Fehlverhalten, das die Sicherheit des Zugverkehrs und der Benutzer gefährdet) und 3 „Stazioni Sicure“- Einsätze (zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus in den Bahnhöfen durch außerordentliche Kontrollen).Im Juni wurde außerdem eine Aktion mit dem Namen „Rail Action Day“ durchgeführt, an der die Eisenbahn- und Verkehrspolizeikräfte der wichtigsten europäischen Länder im Rahmen der RAILPOL-Vereinigung teilnahmen. RAILPOL („Railway Police“) steht für eine internationale Vereinigung von staatlich kontrollierten Polizeiorganisationen, die für die Überwachung der Eisenbahnen in Europa zuständig sind. Ziel der Aktion war es auf internationaler Ebene koordinierte Maßnahmen durchzuführen zur Gewährleistung der Sicherheit des Bahnverkehrs.Insbesondere wurden in diesen Tagen auch der Drogenbesitz und der Drogenhandel bekämpft. Es wurden insgesamt etwa 4 Hektoliter Cannabioide beschlagnahmt, sowie Heroin und synthetische Drogen.Besonders intensiv waren die Einsätze im Zusammenhang mit dem Anstieg der Zahl der Reisenden im Bahnhof von Peschiera del Garda. Das starke Personenaufkommen, verlangte eine Verstärkung der Dienste, die in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion von Verona vor allem an den Wochenenden durchgeführt wurden.