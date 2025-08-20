Am Vormittag war es auf Höhe des Stadtviertels Cristo Re zu einem Zusammenprall zwischen einigen Waggons eines Güterzuges und einem Regionalzug gekommen: Aus ungeklärter Ursache sollen sich einige Waggons eines Güterzuges bei einem Manöver gelöst haben und gegen den Regionalzug, der vor einer Ampel auf die Weiterfahrt wartete, geprallt sein. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zug-crash-in-trient-legt-bahnverkehr-lahm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="uIDPqiWf"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Durch den Unfall war die Strecke zwischen Trient und Mezzocorna mehrere Stunden gesperrt. Zahlreiche Züge fielen aus oder hatten Verspätung, auch in Südtirol. Ein Schienenersatzdienst wurde eingerichtet.<BR \/><BR \/>RFI betont, dass weder Schäden an der Infrastruktur entstanden seien noch schwerere Verletzungen unter den Fahrgästen und dem Zugpersonal. Dank des raschen Einsatzes der Techniker sei die volle Funktionstüchtigkeit der Linie am frühen Nachmittag wiederhergestellt worden.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Verkehrsminister Matteo Salvini hatte zuvor eine umfassende Untersuchung angekündigt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>