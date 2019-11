UPDATE: Pustertaler Bahnlinie derzeit geöffnet

Brennerbahnlinie

Seit Sonntagvormittag war die Brennerbahnlinie im Abschnitt Franzensfeste - Brenner aufgrund einer herabgestürzten Stromleitung des Verteilernetzes unterbrochen.





Die Vinschger Bahn ist seit Sonntagmittag auf der gesamten Linie Meran - Mals aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Sperre bleibt aufrecht bis Montagfrüh, bei Tagesanbruch findet eine Überprüfung der Lage statt. Ein Busersatzdienst wurde eingerichtet.Die Pustertal Bahn war am Sonntag auf der gesamten Strecke Franzensfeste - Innichen - Lienz gesperrt. Die Pustertaler Bahnlinie zwischen Franzensfeste und Bruneck ist in beiden Richtungen in Betrieb, allerdings gibt es Verzögerungen und Ausfälle aufgrund von technischen Problemen an der Infrastruktur und in einigen Kreuzungsbereichen. (Stand 17 Uhr)Der Abschnitt Bruneck – Innichen – Lienz ist gesperrt. Von Innichen nach Franzensfeste wird mit stündlichen Abfahrten ein Busersatzdienst angeboten.

stol