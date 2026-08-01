Die Sperre der Brennerstrecke betraf wegen Bauarbeiten auf südtiroler Seite auch alle Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen seit dem 18. Juli.<BR \/><BR \/>Die fünf täglichen Verbindungen fielen aus. Ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit rund 50 Bussen wurde aufgesetzt. Dies galt auch für den Nahverkehr. Zunächst war ab dem 18. Juli die Einfahrt in den Bahnhof Brenner nicht möglich gewesen. In Phase zwei von 23. Juli bis inklusive kommenden Samstag wurde schließlich auch der Abschnitt von Innsbruck bis zum Brennerpass für Bauarbeiten gesperrt.<BR \/><BR \/>Die ÖBB nutzten das „Wartungsfenster“ für ihrerseits „dringend erforderliche Bautätigkeiten“, wie es geheißen hatte. Konkret sollten unter anderem Frostschäden im Mühltaltunnel saniert werden und Instandhaltungsmaßnahmen an den Gleisanlagen zwischen Patsch und Brenner vonstatten gehen. Dies hatte wiederum die erwähnten Auswirkungen auf den Nahverkehr.