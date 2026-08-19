„Das Projekt ist vor rund drei Wochen in der Baukommission soweit positiv behandelt worden, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, die richtigzustellen waren. Wir haben auch die Farbgestaltung geregelt“, sagt Architekt Bernhard Kieser vom Bozner Architekturbüro Kieser & Partner, der für das Hotelprojekt verantwortlich zeichnet. Von der Gemeindebaukommission seien ein paar Präszisierungen gefordert worden, „die wir gemacht haben“, sagt Architekt Kieser. Insofern sei man zuversichtlich, dass das Projekt bei der nächsten Sitzung der Gemeindekommission das Placet bekommt. <BR \/><BR \/>Beim Projekt sei auch ein Grünplan vorgesehen. „Der obere Teil wird Hotel und der untere Teil wird ein rund 3.500 bis 4.000 Quadratmeter großer Park“, erklärt der Architekt. Das Hotelprojekt entsteht auf einem rund 8.000 Quadratmeter großen Weinberg. Dieser werde verschwinden.<BR \/><BR \/>Eine Sorge der Anrainer war bisher der Verkehr auf dem engen Kastanienweg. „Es handelt sich hier um eine Einbahnstraße. Da der Stadtpolizei die Sicherheit der Fußgänger wichtig ist, wird ein Gehsteig errichtet. Die Eigentümer werden dafür einen Streifen Grund abtreten. Die Straße selbst wird nicht verbreitert“, sagt Architekt Kieser.<BR \/><BR \/>Der Weinberg im Kastanienweg wurde bereits Ende der 1990er Jahre als Tourismuszone ausgewiesen. Die Familie Schmid, die abgesehn von Schloss Rametz auch das 5-Sterne-Hotel Villa Eden führt, hat aus eigenen Stücken ein mögliches 150-Betten-Projekt auf 74 Betten reduziert. <BR \/><BR \/>Sofern die Gemeindekommission für Raum und Landschaft grünes Licht gibt, rechnet Architekt Kieser mit einem Baubeginn bereits im kommenden Oktober.<BR \/><BR \/>„Es handelt sich bei diesem Projekt um eines in einer bestehenden Tourismuszone und insofern um erworbenes Recht, sofern das Projekt die Voraussetzungen erfüllt und innerhalb 26. September ein Baurechtstitel erworben wird. Das entscheidet allein die Baukommission“, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller. Die Gemeinde selbst habe keinen Ermessensspielraum. <BR \/><BR \/>Sofern die Baukonzession erteilt wird, hätten die Bauherren, in diesem Fall eben die Familie Schmid, ein Jahr Zeit die Baustelle einzurichten, so Zeller.