Bald grünes Licht für Omikron-Impfstoffe – Quarantäne soll verkürzt werden

Am 1. September soll es soweit sein: Die EMA will grünes Licht für die neuen Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna geben. Diese neuen Impfstoffe seien auf dem ursprünglichen Wuhan-Virus sowie den Omikron-Varianten entwickelt worden und sollen auch effektiv gegen eine Ansteckung schützen.Nach der Genehmigung durch die EMA will auch die italienische Arzneimittelbehörde AIFA bereits am 5. September grünes Licht geben, schreibt die Tageszeitung „IlSole24Ore“.Das wird noch genau zu definieren sein. Höchstwahrscheinlich wird mit der Alterskategorie 60plus und den Risikogruppen begonnen werden. Ob die Impfkampagne dann auch auf weiter Alterskategorien ausgedehnt wird, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.Was die Quarantänepflicht anbelangt, so soll diese deutlich gelockert werden. Wie STOL bereits vor einigen Tagen berichtet hat, soll die maximale Quarantänezeit von derzeit 21 Tagen auf 15 oder sogar auf 10 Tage verkürzt werden.Ebenso im Raum steht, dass positiv auf Corona getestete Personen, die aber keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht mehr, wie es derzeit der Fall ist, 7 Tage warten müssen, um sich freitesten zu können.Sie sollen bei einem negativen Test jederzeit die Quarantäne beenden können. Ein Rundschreiben des römischen Gesundheitsministeriums mit den definitiven Regeln soll dieser Tage veröffentlicht werden.