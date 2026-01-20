Nach 26 Jahren, in denen er den Schlachthof Bozen führte, schien der „Mohr“ Kleintierzüchterverband seine Schuldigkeit getan zu haben. Auch auf politischen Druck hin legte er im Dezember bei der Ausschreibung der Gemeinde enttäuscht kein Angebot mehr, den mit Abstand größten Schlachthof des Landes in die Zukunft – und mit dem zugesagten Neubau – zu führen.<h3>\r\nÜberraschende Einberufung<\/h3>Letzte Woche allerdings erfolgte eine überraschende Einberufung ins Bozner Rathaus. Derzeit sind die Kleintierzüchter Verwahrer der Anlage und das sollen sie, so die Bitte, vorübergehend weiter bleiben. Denn: Als im Sommer letzten Jahres die Bombe platzte und der Betrieb wegen jahrelang verschleppter Wartungsarbeiten eingestellt wurde, bekamen es plötzlich alle eilig. Rasch sollten die Eingriffe erledigt werden. Im November, so hieß es, werde der Schlachthof seine Tätigkeit aufnehmen können, nachdem die Schlachtungen auf der Rinderlinie ab Juli, alle anderen ab August eingestellt worden waren.<h3>\r\nArbeiten an einem guten Punkt<\/h3> Inzwischen ist am Schlachthof einiges passiert. Die Arbeiten seien an einem „guten Punkt“, heißt es. Fertiggestellt sind sie aber noch nicht. Im Februar sollen die letzten Kräne zum Manövrieren der schweren Fleischteile im Betrieb sowie zur Verladung geliefert werden.<BR \/> Was die Führung betrifft, so war Kovieh, bei dem die großen Tierzuchtverbände den Ton angeben, zwar einziger Bewerber. „Das Vergabeverfahren der Konzession für die Führung des öffentlichen Schlachtdienstes im Schlachthof Bozen ist aber noch nicht abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Martin Tröger.<h3>\r\nAbschluss der Arbeiten laut Plan Ende Februar<\/h3>„Die Vereinbarung über die Führung mit Kovieh soll innerhalb dieses Monats erfolgen“, sagt Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder. Mit einem Abschluss der Arbeiten wird innerhalb Februar gerechnet, meint Konder. Da anschließend noch eine technische und eine tierärztliche Abnahme nötig sind, dürfte der Schlachthof wohl im März wieder seine Tore öffnen. Stolze neun Monate nach seiner Schließung und rechtzeitig zur Versteigerung der Osterochsen.