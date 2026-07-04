Aus noch ungeklärter Ursache hatte Material am Balkon der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der St. Lorenzner Straße Feuer gefangen. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bruneck war zufällig vor Ort, bemerkte den Brand und brachte die beiden Bewohner der Wohnung noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren unverletzt in Sicherheit. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1332327_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz Bruneck und der Notarzt.