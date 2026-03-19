Die Freiwillige Feuerwehr Leifers wurde am heutigen Donnerstag gegen 15 Uhr zu einem Brand gerufen. Ein Balkon einer Wohnung war aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291044_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Bewohner konnte die Wohnung glücklicherweise rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/>Die Flammen hatten auch auf die darüberliegende Wohnung übergegriffen. Die anliegende Wohnung war komplett verraucht, weil ein Fenster im Zuge des Brands gesprungen war.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291047_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach etwa einer Stunde konnten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Leifers wieder ins Gerätehaus einrücken. Nun ermittelt die Berufsfeuerwehr Bozen wegen der Brandursache.