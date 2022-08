Bande erbeutet 30.000 Euro bei Raubzug: „Kameras mit Farbe zugesprüht“ Bande erbeutet 30.000 Euro bei Raubzug: „Kameras mit Farbe zugesprüht“

6 Kriminelle haben nach einem nächtlichen Einbruch in die Bar Monopol in der Pfarrgasse in Untermais vergangene Montagnacht eine beachtliche Diebesbeute gemacht.