Bande von Taschendieben ausgeforscht – Auf Brieftaschen abgesehen

Mit gestohlener Karte: 2430 Euro Glückslose gekauft

Ein Mann parkte mit dem Auto vor dem Supermarkt und fungierte als Späher, während sein Komplize in den Supermarkt ging und sich ein möglichst leichtes Opfer aussuchte – meistens eine ältere Dame. Als er das Opfer gefunden hatte, näherte er sich unauffällig und stahl die Brieftasche aus der Tasche. Noch ehe der Diebstahl bemerkt wurde, waren die Diebe bereits über alle Berge.Diese Masche zogen die Taschendiebe an mehreren Supermärkten durch – mit Erfolg. Denn meistens waren in den Brieftaschen nicht nur Geld, sondern auch Bankomatkarten und die dazugehörige PIN auf einem Zettel. Damit hoben sie mehrmals einen 4-stelligen Betrag ab.Erst kürzlich stahlen sie einer 77-jährigen Dame aus Salurn die Brieftasche, in der sie 250 Euro und die PIN fanden. Daraufhin hoben sie 1000 Euro ab und kauften in einem Geschäft Glückslose für 2430 Euro.Nach längeren Ermittlungen gelang es den Carabinieri endlich, die Diebe zu fassen. Die Beamten erwischten sie auf frischer Tat in einem Supermarkt in Leifers: Sie hatten einer ahnungslosen Dame gerade die Brieftasche mit 140 Euro gestohlen.Die Carabinieri nahmen die Diebe fest und gaben der Dame ihre Brieftasche zurück. Diese hatte bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bemerkt, dass sie bestohlen wurde. Danach konnten die Carabinieri noch weitere Komplizen ausfindig machen. Die Bande agierte von Trient aus.