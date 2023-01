Sicherheitsgipfel – „Banden dürfen Schlachten nicht in Öffentlichkeit austragen“

Am morgigen Mittwoch findet im Regierungskommissariat ein Sicherheitsgipfel statt

„Kontrollen der Ordnungshüter müssen unbedingt verstärkt werden“

Wie berichtet, kam es am Wochenende am Bozner Obstmarkt zu Ausschreitungen: Eine Gruppe Jugendlicher verbreitete am Obstmarkt Panik, indem sie den Morddrohungen aussprachen und Gegenstände umherwarfen: Stühle, Tische, Gläser und Flaschen.Ein Barkeeper musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, er wurde durch eine Flasche am Kopf verletzt. Weiteren Personen wurde ins Gesicht geschlagen, sie wurden getreten. Die Passanten, die dieses Szenen mitansehen musste, gerieten in Angst und Panik (Hier lesen Sie mehr dazu). Was die Anrainer und Passanten zu den sich wiederholenden Vorfällen sagen, lesen Sie hier. Am morgigen Mittwoch findet im Regierungskommissariat nun eine Sitzung des Komitees für die öffentliche Sicherheit statt. Bei diesem Anlass werde man die weitere Vorgehensweise besprechen.Dass es so nicht weitergehen könne, sagt Stadträtin Johanna Moser: „Die Kontrollen der Ordnungshüter müssen unbedingt verstärkt werden. Wir dürfen es keinesfalls zulassen, dass konkurrierende Drogenbanden in aller Öffentlichkeit ihre Schlachten austragen“, sagte sie.Wenn auch Sie Videos von den untragbaren Zuständen am Obstmarkt haben, senden Sie diese bitte per E-Mail an die STOL-Redaktion.