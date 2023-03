Bange Minuten in einem Hotel: Polizei rettet 73-Jähriger das Leben

Wiederbelebung durch einen automatischen Defibrillator

Wegen Fehlverhaltens auf den Skiern belangt

Die 73-jährige Frau war im etwa einen Kilometer von der Piste entfernten Hotel zusammengebrochen. Von den Hilferufen ihres Ehemannes alarmiert, eilte der Hotelier zu Hilfe.Gleichzeitig rief das Personal die Notrufnummer 112 an und ebenso die Pistenretter der Polizei, die engen Kontakt halten zu den Gastbetrieben.Die Polizisten trafen als erste im Hotel ein und begannen sofort mit der Wiederbelebung durch einen automatischen Defibrillator, den sie mit sich führen.Die Wiederbelebung wurde fortgesetzt, als der Notarzt eintraf und endlich fing auch das Herz der Urlauberin wieder an zu schlagen. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Bozner Krankenhauses gebracht, wo sie in die Intensivstation eingeliefert wurde.Der Zustand der 73-Jährigen ist zwar immer noch ernst, aber stabil.Am Wochenende mussten die Polizisten zudem einen Skiunfall rekonstruieren. Ein deutscher Urlauber und ein Mädchen aus Frankreich waren auf einem Verbindungsweg zwischen Piste und Parkplatz schwer zusammengeprallt. Das Mädchen erlitt dabei einen Schienbeinbruch.Die Aussagen über den Unfallhergang unterschieden sich, und die Zuweisung der Verantwortung erwies sich als schwierig, zumal die Unfallbeteiligten sich bereits vom Unfallort entfernt hatten.Die Polizisten sahen sich Bilder von Überwachungskameras an und konnten dadurch den Unfallhergang rekonstruieren. Der deutsche Urlauber wird wegen Fehlverhaltens auf den Skiern belangt: Er erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, und sollten die Eltern des Mädchens Klage einreichen gegen ihn, wird ihm der Saison-Skipass für 3 Tage entzogen.Pistenretter der Polizei sind in Alta Badia, in Obereggen und in Schnals im Einsatz.