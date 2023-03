Banken in Südtirol warnen vor Betrugsmaschen – Das müssen Sie wissen

„Klick nicht auf Links in verdächtigen SMS“

„Autorisiere nur Transaktionen, welche du selbst eingegeben hast“

Automatische Geldüberweisungen könnten drohen

Es ist kein neues Phänomen, doch derzeit tritt es in Südtirol wieder gehäuft auf: betrügerische SMS und Anrufe.Banken warnen ihre Kunden nun davor: „Es sind betrügerische SMS und Anrufe im Umlauf“, heißt es beispielsweise von der Raiffeisenbak.„Klick nicht auf Links in verdächtigen SMS, auch nicht jenen von Raiffeisen oder Nexi.“Und weiter: „Autorisiere nur Transaktionen, welche du selbst eingegeben hast. Sei skeptisch und wende dich im Zweifel sofort an deinen Raiffeisen-Berater.“Wenn man auf den Link drückt, wird man zum Eingeben von persönlichen Daten oder Bankdaten aufgerufen. Dann könnte es passieren, dass automatisch eine Überweisung vom Bankkonto gemacht wird.Auch könnten Anrufe von Personen erfolgen, die sich als Bankberater ausgeben.