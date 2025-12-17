Die Ermittler hatten die beiden Verdächtigen bereits seit längerer Zeit im Visier, bis sie schließlich in Bozen und Umgebung zuschlugen.<BR \/><BR \/>Zunächst gelang es den Tätern in Leifers, einem älteren Mann am Geldautomaten die Bankkarte zu entwenden. Dabei schafften sie es gleichzeitig, den dazugehörigen PIN-Code auszuspähen.<BR \/><BR \/>Unmittelbar nach dem Diebstahl begaben sich die beiden Männer zu einem Geldautomaten im Bozner Stadtviertel Oberau\/Haslach. Dort hoben sie in mehreren Transaktionen insgesamt 2.500 Euro vom Konto des Opfers ab.<h3>\r\nFestnahme auf frischer Tat<\/h3>Die Carabinieri, die den Verdächtigen bereits auf den Fersen waren, griffen direkt nach den Abhebungen zu. Die beiden Männer wurden auf frischer Tat festgenommen. Die gesamte Beute in Höhe konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen befinden sich derzeit noch in der Vorphase. Die Carabinieri prüfen nun, ob das Duo für weitere ähnliche Vorfälle verantwortlich ist.