Bankomat in Vöran gesprengt – Täter flüchten ohne Beute

In der Nacht auf Montag ist in Vöran ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Erst in der Nacht auf Samstag war es in Riffian zu einer Bankomat-Sprengung gekommen.