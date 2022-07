Bankomat-Sprengung missglückt: Anrainer schlagen Täter in die Flucht

Es war 3.30 Uhr: Ein Mann, der im Gebäude wohnt, in dem die Raiffeisenkasse Passeier einen Bankomaten unterhält, wollte sich gerade für eine frühe Bergtour bereit machen, als er verdächtige Geräusche hörte.Er ging auf den Balkon, um nachzusehen und erkannte sofort den Ernst der Lage: 3 vermummte Gestalten machten sich am Bankomaten zu schaffen. Er weckte seine Frau, damit sie sich in Sicherheit brächte. Doch sie ergriff die Initiative, ging auf den Balkon und rief den Vermummten zu, was da los sei. Diese hatten da bereits 2 Löcher in das Gerät gebohrt, in die sie wohl den Sprengstoff füllen wollten.Die Frau schrie, die aufgeschreckten Räuber ergriffen mit einem bereitgestellten Auto die Flucht. Ihren Coup hatten sie nicht beenden können. Nur die beiden Bohrlöcher zeugen von dem versuchten Anschlag.Noch in der Nacht startete eine Suchaktion. Der Schaden am Bankomat-Schalter beläuft sich auf einige Tausend Euro.