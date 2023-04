Bar „Biti“ in Bozen muss erneut schließen

Die Bar musste im Februar schließen, weil Polizeibeamte von einem Mann mit einem Küchenmesser bedroht wurden. (STOL hat berichtet). Dieses Mal muss das Bozner Lokal hingegen schließen, weil die Polizei im WC der Bar 17,69 Gramm kokainartige Substanz und 96,75 Gramm Haschisch fanden, das in einer Holzverkleidung der Heizrohre versteckt war.Außerdem traf die Polizei bei Kontrollen vor der Bar mehrmals auf fragwürdige Gestalten, die als gefährlich eingestuft werden – einige von ihnen sind vorbestraft und bekannte Drogendealer. Einem von ihnen war es verboten, die Zone rund um der Bar zu betreten. Die Beamten fanden ihn aber trotzdem vor der Bar.Am 17. März hingegen griff ein mutmaßlicher Drogendealer die Polizeibeamten vor der Bar an, die gerade dabei waren, Kontrollen durchzuführen.Um die Sicherheit der Bürger nicht zu gefährden und um zu vermeiden, dass sich die fragwürdigen Gestalten weiterhin in der Bar treffen, hat der Quästor von Bozen nun die Schließung verfügt.