Bar Café „Trayah“ in Bruneck – Hier wird Arbeitsinklusion gelebt

Viel zu tun gab es am Mittwoch für das Personal in der Bar Café „Trayah“ (von links): Luca Della Pietra, Walter Mutschlechner, Betreuerin Maria Mutschlechner und Thomas Kirchler. Nur für ein Foto standen sie kurz still. kat - Foto: © kat