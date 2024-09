Bar-Inhaber verkauft Drogen hinter Theke und betreibt Bar ohne Lizenz

Erst vor wenigen Tagen soll der mehrfach vorbestrafte 64-Jährige in seiner Bar „Centro 2“ in der Mailandstraße dabei erwischt worden sein, wie er eine Dosis Kokain verkaufen wollte. Die Polizei stellte 40 Dosen sicher; das Lokal wurde per Anordnung von Quästor Paolo Sartori für 30 Tage geschlossen (STOL hat berichtet) Nur einen Tag später entzog sich der Mann aber offenbar schon wieder aus dem Hausarrest und sperrte seine Bar wieder auf. Die Polizei rückte sofort wieder an. Diesmal klickten für ihn nun aber tatsächlich die Handschellen. Er wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht. Dort soll er nun bis Oktober 2025 bleiben, heißt es von der Quästur . Anschließend soll ihm eine Sonderüberwachung auferlegt werden.Die Bar „Centro 2“ wurde wiederum geschlossen.