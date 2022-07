Bar muss wegen Schlägerei erneut einige Tage schließen

Gemäß Artikel 100 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) hat der Quästor von Bozen die Aussetzung der Betriebsgenehmigung für die Bar „Pia“ in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen für 5 Tage angeordnet, heißt es in einer Aussendung der Quästur.Die Maßnahme sei daher getroffen worden, da immer wieder die öffentliche Sicherheit gefährdet sei.So sei es im vergangenen Monat in der Bar zu einer gewalttätigen Schlägerei zwischen Personen im Alkohol- und Drogenrausch gekommen, bei der ein Tunesier durch ein Messer schwer verletzt wurde.Die gefährliche Situation, die entstanden war, habe auch andere Personen betroffen, die sich in der Bar aufhielten.