von Moritz Vikoler<BR \/><BR \/><b> Herr Baratto, Sie kommen aus der Privatwirtschaft, haben aber nie im Tourismus gearbeitet. Wieso haben Sie das Amt als neuer Präsident des Bozner Verkehrsamtes angenommen?<\/b><BR \/>Massimo Baratto: Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich bin in Bozen geboren, war aus beruflichen Gründen aber viele Jahre weltweit unterwegs. Seit Ende 2023 lebe ich wieder in Bozen. Als mir die Möglichkeit angeboten wurde, einen Beitrag zur Entwicklung der Stadt zu leisten, habe ich darin sofort eine Chance gesehen.<BR \/><BR \/><b>Mit welchen Zielen treten Sie Ihr neues Amt an?<\/b><BR \/>Baratto: Bevor ich über konkrete Ziele sprechen kann, brauche ich Zeit, um zuzuhören und das Verkehrsamt besser kennenzulernen. Ich möchte meine internationale Erfahrung einbringen. Meine wichtigste Motivation besteht darin, die zahlreichen Besonderheiten der Stadt stärker zur Geltung zu bringen. Unser Ziel sollte sein, dass Bozen nicht mehr länger nur als Durchgangsort wahrgenommen wird, sondern als eigenständiges Reiseziel, an dem man bewusst länger verweilt.<BR \/><BR \/><b>Das Verkehrsamt hat in den vergangenen Jahren immer neue touristische Rekorde verzeichnet. Gibt es Ihrer Meinung nach mittlerweile zu viele Touristen in Bozen?<\/b><BR \/>Baratto: Für eine fundierte Analyse der Touristenströme ist es für mich derzeit noch etwas zu früh. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass Bozen insgesamt zu viele Touristen hat. Ich sehe vielmehr noch Potenzial für eine positive touristische Entwicklung. Dabei geht es mir allerdings weniger um die reine Anzahl der Touristen, sondern vor allem um die Qualität der Besucher und ihres Aufenthalts. Künftig geht es deshalb darum, die Besucherströme intelligent zu lenken und gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen.<BR \/><BR \/><b> Die Gemeinde Bozen hat Sie für den Verwaltungsrat nominiert. Hat es bereits Gespräche mit Bürgermeister Claudio Corrarati gegeben?<\/b><BR \/>Baratto: Selbstverständlich haben wir bereits miteinander gesprochen. Gerade der Bürgermeister hat mich maßgeblich dazu motiviert, diese Chance anzunehmen. In meinen ersten Gesprächen mit ihm habe ich gespürt, dass wir eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft unserer Stadt haben.<BR \/><BR \/><b>Der Bozner Christkindlmarkt gehört zu den größten Veranstaltungen, die vom Verkehrsamt organisiert werden. Haben Sie persönlich ein Lieblingsevent?<\/b><BR \/>Baratto: Als gebürtiger Bozner habe ich an einigen Veranstaltungen des Verkehrsamtes teilgenommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Lorenzinacht. Ich finde sie ausgesprochen stimmungsvoll und einzigartig. Natürlich gehört auch der Christkindlmarkt zu meinen persönlichen Favoriten. Mit seinem Christkindlmarkt nimmt Bozen eine Vorreiterrolle ein. Diese Besonderheit könnten wir noch deutlicher hervorheben. Für die Zukunft sollten wir uns stärker auf Qualität konzentrieren. Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, dass Erfolg weniger durch eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten entsteht, sondern vielmehr durch eine klare Fokussierung.<BR \/><BR \/><b>In den vergangenen Jahren war eine mögliche Privatisierung des Verkehrsamtes immer wieder ein Thema. Wie stehen Sie grundsätzlich dazu?<\/b><BR \/>Baratto: Mit diesem Thema habe ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt. Ich möchte diesbezüglich aber vollkommen offen sein. Ich habe mein gesamtes Berufsleben in privaten Unternehmen verbracht. Grundsätzlich kann die Privatwirtschaft gewisse Vorteile mit sich bringen. Private Unternehmen können Entscheidungen häufig schneller treffen als öffentliche Einrichtungen. Sollte das Verkehrsamt privatisiert werden, kämen zwangsläufig auch private Interessen hinzu. Bevor man eine Entscheidung trifft, muss man sich deshalb zunächst genau ansehen, in welcher Situation man sich befindet. Erst wenn sich herausstellt, dass die Vorteile einer Privatisierung tatsächlich größer sind als jene einer öffentlichen Einrichtung, könnte man darüber nachdenken, einen entsprechenden Prozess einzuleiten.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76744752_listbox" \/>