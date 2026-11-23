Der Verwaltungsrat hat die Ernennung in seiner Sitzung vom 9. November beschlossen. Barbara Tschenett bringt jahrzehntelange Erfahrung innerhalb des WOBI mit. Derzeit leitet sie die Abteilung Wohnungen und Mieter und war bereits als stellvertretende Generaldirektorin tätig. <BR \/><BR \/>Sie kennt damit die Organisation des Instituts, die Verwaltung des Wohnungsbestands und die Anliegen der Mieter aus erster Hand. Neben der Generaldirektion übernimmt sie auch die interimistische Leitung der Abteilungen Technische Dienste sowie Finanzen und Allgemeine Dienste. Die Verantwortung für die Abteilung Wohnungen und Mieter behält sie bei. Damit sollen während des Führungswechsels die Kontinuität der Dienstleistungen und eine gute Abstimmung zwischen den Abteilungen gewährleistet werden. <BR \/><BR \/>WOBI-Präsident Christian Battisti dankt Palfrader für seinen Einsatz und die Professionalität, mit der er das Institut geführt hat. Barbara Tschenett wünscht der Präsident viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. Er zeigt sich zuversichtlich, dass sie mit ihrer Erfahrung das WOBI durch diese Übergangsphase führen und dabei die Aufgaben des Instituts sowie die Bedürfnisse der Mieter im Blick behalten wird.