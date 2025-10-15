<BR \/>Der Vorfall spielte sich im Rahmen der Kontrollen der letzten Tage ab, wie die Carabinieri von St. Ulrich am heutigen Mittwoch informieren. Bei einem 48-jährigen Mann aus Barbian haben die Ordnungshüter laut eigenen Aussagen 52 Gramm Marihuana sowie acht Hanfpflanzen entdeckt und beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Es besteht der Verdacht, dass das Rauschgift für den Verkauf bestimmt war. Der Mann wurde der Bozner Staatsanwaltschaft wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht gemeldet.<h3>\r\n21-Jähriger mit Haschisch im Gepäck<\/h3>\r\nDoch damit nicht genug: Im Rahmen derselben Operation haben die Carabinieri einen 21-Jährigen aus Lajen gefasst, der über 4 Gramm Haschisch mitgeführt haben soll. Gemäß den Vorschriften wurde der junge Mann den Behörden als Konsument gemeldet.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollen. „Wir haben es geschafft, für den Konsum bereites Rauschgift aus dem Umlauf zu nehmen und eine kleines, aber bedeutendes Drogennetzwerk zu zerschlagen.“