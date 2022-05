Barbian: Glück im Unglück bei Zusammenstoß mit Linienbus

Der Unfall hatte sich gegen 17 Uhr auf der Barbianer Straße auf der Höhe des Kinnhofs ereignet. Ein Linienbus, der Richtung Barbian fuhr, ein Pkw und ein Kleintransporter prallten zusammen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt.Das Weiße Kreuz Klausen und Brixen, der Notarzt mit den Rettungspflegern von Brixen, der Rettungshubschrauber Pelikan 1 sowie die Feuerwehren von Barbian, Waidbruck und Klausen eilten an den Unfallort. Die Berufsfeuerwehr konnte auf dem Weg nach Barbian wieder umkehren, weil ihre Hilfe nicht benötigt wurde.2 Personen, die am Steuer des Pkw und des Kleintransporters saßen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt: Eine 60-Jährige wurde ins Krankenhaus Brixen gebracht, ein Mann wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen.Der Fahrer des Linienbusses und die rund 10 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.Die Feuerwehren unterstützten die Rettungskräfte und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Carabinieri nahmen Ermittlungen auf, um zu klären, wie es zum Unfall kommen konnte.