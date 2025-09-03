Kurz vor 15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Waidbruck und Barbian zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Pkw und ein Lkw sind auf der Brennerstraße auf Höhe der Tischlerei Erlacher bei Barbian zusammengeprallt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurde eine einheimische Frau leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus von Brixen gebracht. Durch das hohe Verkehrsaufkommen bildeten sich zeitweise lange Staus in Fahrtrichtung Norden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208052_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weißes Kreuz Klausen, der Abschleppdienst, die Carabinieri von St Ulrich sowie die Freiwilligen Feuerwehren Barbian und Waidbruck.