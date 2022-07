Barbian: 32-Jähriger gerät mit Fingern in Kreissäge – Teilamputation nötig

Es war gegen 10.45 Uhr als sich das Unglück in Barbian ereignet hatte: Ein Südtiroler aus Klausen (Jahrgang 1990) war mit Schneidearbeiten an der Kreissäge beschäftigt. Dabei geriet der Tischler mit 2 Fingern in die Maschine: Beide Finger müssen nun teilamputiert werden.Das Weiße Kreuz der Sektion Klausen war umgehend vor Ort: Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus nach Brixen gebracht.Im Einsatz standen die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Klausen inklusive Rettungswagen und die Grödner Carabinieri.