Gegen 11.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: „Person in Wasser“. Sofort nach Eingang des Notrufs rückten die Rettungskräfte aus.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge war eine Person in den unteren Barbianer Wasserfall gestürzt. Die Einsatzkräfte sicherten umgehend den Bereich rund um den Wasserfall, während die Suche und Versorgung der betroffenen Person aufgenommen wurde. Mittels Seilwinde wurde diese geborgen.<BR \/><BR \/>Dann die traurige Gewissheit: Die verunglückte Person hat den Unfall nicht überlebt, für sie kam jede Hilfe zu spät. Nähere Informationen zur Identität liegen derzeit keine vor.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, die Wasserrettung und Bergrettung sowie die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2.