Da die Gefahr droht, dass sich weitere lösen, wird die Straße in dem Abschnitt komplett gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über Waidbruck umgeleitet. Die Sperrung soll vermutlich bis zum morgigen Donnerstagfrüh dauern.<BR \/><BR \/>Da diese Ausweichroute nicht für den Schwerverkehr taugt, muss dieser über die Brennerautobahn (Auffahrt Klausen) ausweichen.<BR \/><BR \/>Die starken Niederschläge haben auch andernorts zu Murenabgängen, überschwemmten Kellern und Straßensperren geführt – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lage-weiter-angespannt-zahlreiche-murenabgaenge-und-strassensperren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>