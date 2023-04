Es war um 22.40 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Brand groß, Alarmstufe 3. Wie sich herausstelle, geriet eine Tankstelle in Barbian im Eisacktal in Brand. Die Ursache ist noch ungeklärt.Sofort rückten mehrere Feuerwehr aus Barbian und der Umgebung, sowie die Berufsfeuerwehr aus.Derzeit sind die Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen, auch das Weiße Kreuz ist vor Ort.Ersten Informationen zufolge soll sich eine Person verletzt haben.