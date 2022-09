Barbieri gewinnt Pinnacle Intertech Award

Das „Spectro LFP qb Textile Edition“ ist ein weltweit einzigartiges Spektralphotometer für die automatisierte Farbmessung im digitalen Textildruck. Die Technologie verfügt über innovative Funktionen für eine genaue, schnelle und zuverlässige Farbmessung auf Textilien, steht in der Aussendung.„Das Pinnacle InterTech Award-Programm würdigt den Erfindungsreichtum von Unternehmen und zeichnet Technologien aus, die unsere Branche voranbringen“, sagt Dawn Nye, Programmmanagerin der Printing United Alliance. „Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus den vielen hervorragenden Beiträgen bahnbrechende Innovationen herauszufiltern. Wir gratulieren allen, die teilgenommen haben, und denjenigen, die mit diesem Preis ausgezeichnet wurden.“Herzstück des Barbieri Systems ist eine eigens entwickelte Vision-Technologie, bei der eine Kamera und eine Software vollautomatisch und hochpräzise den besten Messpunkt für jedes Textilmaterial erkennt. Damit ist es möglich, vollautomatisch und mit höchster Präzision und Wiederholbarkeit jede Art von Textilien und Stoffen zu messen.„Der digitale Textildruck ist ein massiv wachsender Markt, und wir sind bestrebt ständig neue Innovation und Lösungen für unsere Kunden und Partner zu entwickeln. Das gesamte Barbieri-Team ist stolz diese ehrenvolle Auszeichnung erhalten zu haben“, sagt Markus Barbieri, CTO von Barbieri electronic. „Unsere Spectro LFP qb textile edition unterstützt unsere Kunden dabei, Spitzenleistungen zu erbringen, ihr Farbmanagement zu verbessern und zu optimieren und höchste Farbqualität auf verschiedenen Textilmaterialien zu erreichen.“Barbieri electronic wurde 1983 in Italien gegründet und entwickelt und produziert intelligente Farbmesstechnologien für Digitaldrucker. Die marktführenden Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Druckern, präzise und echte Farben auf einer Vielzahl von Medien in Großformat-, Flachbett- und industriellen Druckumgebungen zu erzielen.