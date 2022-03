Bari: Gegenstände aus Basilika des Heiligen Nikolaus gestohlen

Gestohlen wurden ein Buch mit 3 silbernen Kugeln und ein silbernes Kreuz mit einigen Edelsteinen, welche die Statue in einer Hand trug, berichteten italienische Medien. Aus der anderen Hand wurden ein Goldring mit einigen Steinen sowie eine Reliquienkette entwendet.Der Heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Stadt Bari. Er ist einer der bekanntesten Heiligen der Ostkirchen und der lateinischen Kirche. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird im gesamten Christentum begangen und ist mit zahlreichen Bräuchen verbunden.Die Nachricht der Straftat wurde vom Bürgermeister Baris als „tiefe Wunde für die Stadt“ verurteilt. „Dieser Diebstahl ist nicht nur ein Sakrileg, sondern auch eine große Beleidigung für die Gemeinschaft der Gläubigen und für die Stadt Bari, die einen Großteil ihrer Identität auf der Botschaft ihres Schutzpatrons aufgebaut hat“, so Antonio Decaro.Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, heute der Türkei. Sein griechischer Name Nikólaos bedeutet „Sieg des Volkes“ und war bereits in vorchristlicher Zeit gebräuchlich.