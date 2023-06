Nach Streit: Vater überfährt eigene Tochter – tot

Die Carabinieri nahmen den Vater in Monopoli südlich von Bari fest, nachdem sie die Leiche der Tochter auf dem Boden einer privaten Straße in Contrada Laghezza südlich von Bari gefunden hatten. Er wurde in das Gefängnis gebracht.Die Beweislast gegen den 86-jährigen Vater ist erdrückend. Er ist auch schon vorbestraft.Noch laufen die Ermittlungen. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich um einen weiteren Femizid in Italien handelt. Erst vergangene Woche wurde eine schwangere Frau bei Mailand von ihrem Freund kaltblütig ermordet. Seit Jahresbeginn gab es in Italien 47 Femizide, davon wurden 39 Opfer von Beziehungsdelikten. Hier lesen Sie mehr dazu.