Basketballtrainer soll Minderjährigen sexuell missbraucht haben

Urteil war zunächst noch nicht rechtskräftig

Nach einer Auslandsreise verhaftet

Ihm wird zur Last gelegt, im Jahr 2020 in seiner Eigenschaft als Hilfstrainer einer Jugendmannschaft in Rom einen 13-Jährigen sexuell missbraucht zu haben.2018 hatte Vorverhandlungsrichterin Maria Giangamboni in Perugia den 55-Jährigen im verkürzten Verfahren zu 2 Jahren Haft verurteilt, und zwar wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen.Ihm wurde vorgeworfen, die Straftat zwischen 2013 und 2015 als Trainer einer Mannschaft in Perugia begangen zu haben. Ihm wurde überdies ein Verbot der Ausübung von Berufen, bei denen er mit Minderjährigen in Kontakt kommt, auferlegt. Doch das Urteil war noch nicht rechtskräftig.Traino war in der Folge in anderen Städten als Trainer von Basketballmannschaften tätig. So soll er mehrere Jahre lang als Hilfstrainer einer Jugendmannschaft in Rom gearbeitet haben.2020 sollen Mitglieder des Sportvereins den Ordnungshütern verdächtige Verhaltensweisen des 55-Jährigen gemeldet haben, woraufhin die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitete.Der Verdacht, der Trainer habe einen im Jahr 2020 13-jährigen Basketballspieler sexuell missbraucht und ihn überdies bedroht, erhärtete sich, sodass Traino am vergangenen Samstag nach einer Auslandsreise verhaftet wurde.