Bassano del Grappa: Riesige Hagelkörner richten großen Schaden an

Foto: © FACEBOOK/Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa

Am stärksten war der Hagelsturm nordöstlich der Stadt Bassano del Grappa. Später ist das Gewitter Richtung Süden gezogen und hat dort weiter gewütet. Auch Gebiete um Venedig und Chioggia waren betroffen.Die riesigen Hagelkörner schlugen Autoscheiben ein, rissen Löcher in Autos und in Hauswände. Bei dem Sturm stürzten mehrere Bäume um. Auch Schäden in der Landwirtschaft wurden verzeichnet. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.