Bauarbeiten für neue Stettiner Hütte gehen voran

Im Naturpark Texelgruppe gehen auf 2785 Metern Meereshöhe die Bauarbeiten für die neue Stettiner Hütte rasch voran. Die Schutzhütte wird anstelle des alten Gebäudes auf am Südhang der Ötztaler Alpen auf dem Gebiet der Gemeinde Moos in Passeier wiederaufgebaut und soll sich dort in die alpine Landschaft einfügen. Die frühere Hütte war 2014 von einer Lawine zerstört worden.„Dank des großen Einsatzes der Unternehmen, die am Berg unter schwierigen Voraussetzungen arbeiten, scheint derzeit die Übergabe der neuen Hütte im Sommer 2022 realistisch“, sagte Hochbaulandesrat Massimo Bessone.Die Schutzhütte werde dann wieder Berg-Begeisterte, Ausflügler und Urlaubsgäste aufnehmen und verbesserte Dienste anbieten.Das Gebäude liegt am Tiroler Höhenweg, am Meraner Höhenweg und mehreren alpenquerenden Routen sowie mehreren Mountainbike-Routen.Im Juni wurden die Bauarbeiten für die neue Infrastruktur wieder aufgenommen. Aktuell wird an den Innenwänden sowie den Sanitär- und Elektroanlagen gearbeitet. Nach Abschluss dieser Arbeiten kommt der Guss des Unterbaus an die Reihe und die Stein-, Fliesen- und Holzbeläge werden verlegt. Zudem wird das Gebäude mit Holz ausgekleidet.Neu gebaut wird auch die Terrassenmauer und die Terrasse selbst.Zwischen Ende September und Anfang Oktober soll die Küche eingebaut werden, danach folgen die Möbel. Ziel ist, so viele Arbeiten wie möglich noch heuer abzuschließen, sofern es das Wetter zulässt. Läuft alles nach Plan, kann die Hütte voraussichtlich im Juli 2022 öffnen. Erst 2020 war der Rohbau errichtet worden.Laut Projekt der Architektengruppe unter der Leitung der „Area Architetti Associati“ wird die neue Unterkunft 84 Schlafplätze anbieten, aufgeteilt auf Schlafsäle für 4, 6 und 8 Personen sowie auf einen großen Schlafsaal für 20 Personen.Zudem wird die Schutzhütte über Speisesäle für insgesamt 96 Gäste, eine Bar, Küche, Waschküche, Toiletten sowie Räume für Mitarbeitende und Lagerräume verfügen. Für die Einrichtung werden Kosten von rund 350.000 Euro anfallen. Das neue Gebäude wird eine Bruttofläche von etwas mehr als 1000 Quadratmeter und ein Volumen von über 3000 Kubikmeter umfassen.Die Arbeiten für den Wiederaufbau der neuen landeseigenen Stettiner Hütte werden von der temporären Bietergemeinschaft der Unternehmen „Graf & Söhne - HOLKA Genossenschaft“ abgewickelt, die die europaweite Ausschreibung gewonnen hatte.Insgesamt investiert das Land 3,155 Millionen Euro in den Neubau der Schutzhütte.

lpa