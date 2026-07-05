Anlass ist der Austausch der 140 Jahre alten Straßenüberführung Ponte al Pino über den Bahngleisen. Für die Arbeiten wird der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi und Firenze Santa Maria Novella in zwei Bauphasen teilweise unterbrochen. Damit wird Italiens Bahnsystem de facto in zwei geteilt.<BR \/><BR \/>Die erste Sperrung beginnt am Sonntagabend um 23.00 Uhr und dauert bis zum 10. Juli. Eine zweite Sperrung ist vom 26. bis 30. Juli geplant. Betroffen sind auch Fernverkehrszüge. Nach Angaben der italienischen Bahninfrastrukturgesellschaft RFI verlängern sich die Fahrzeiten im Hochgeschwindigkeitsverkehr um bis zu zweieinhalb Stunden. <BR \/><BR \/>Während der Sperrung sollen pro Stunde vier Fernzüge mit Start oder Ziel Firenze Santa Maria Novella in Richtung Norditalien sowie drei Züge über Firenze Campo di Marte in Richtung Süditalien verkehren. Zwischen den Bahnhöfen Campo di Marte und Santa Maria Novella werden vom 6. bis 9. Juli Ersatzbusse eingesetzt. <BR \/><BR \/>Der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, warnte vor erheblichen Beeinträchtigungen für Reisende. Er rief Arbeitgeber dazu auf, ihren Arbeitnehmern wenn möglich Homeoffice zu ermöglichen, und empfahl Pendlern, sich vor Fahrtantritt über die geänderten Fahrpläne zu informieren.