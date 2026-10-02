Nach rund drei Stunden konnten die Carabinieri und die Bauarbeitergewerkschaft Fillea\/CGIL die Situation entschärfen.<BR \/><BR \/>Die drei Männer – unter ihnen nach eigenen Angaben ein Unternehmer, der als Subunternehmer auf der Baustelle tätig war, dessen Sohn sowie ein weiterer Arbeiter – erklärten, auf hohen offenen Rechnungen sitzen geblieben zu sein. Seit Monaten würden sie vertröstet. Deshalb seien sie gestern auf die Baustelle zurückgekehrt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Um welche Summe es geht, konnte der Generalsekretär der Fillea\/CGIL, Marco Nardini, der zur Baustelle geeilt war, nicht genau sagen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bruneck unter dem neuen Kommandanten, Hauptmann Matteo Colagrossi, führten die Verhandlungen mit den Männern. Nach drei Stunden gaben diese ihren Protest auf. Für die kommende Woche wurde ein Treffen vereinbart, bei dem eine Lösung für die ausstehenden Zahlungen gefunden werden soll, sagte Nardini. Der Gewerkschafter sieht in den langen Subunternehmerketten die Hauptursache für derartige Probleme. Er zeigte sich erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen ist.<BR \/><BR \/>Um Schlimmes zu verhindern waren die Freiwilligen Feuerwehren von St. Sigmund und Bruneck (mit Sprungkissen) sowie das Weiße Kreuz samt Notarzt zur Baustelle geeilt. <BR \/><BR \/>Es war bereits der dritte Protest auf derselben Baustelle. Zwei Mal waren Bauarbeiter im Sommer auf einen Kran geklettert, um gegen ausstehende Zahlungen zu protestieren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dramatische-protestaktion-auf-baukran-in-st-sigmund" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a> Nach Verhandlungen und der Einschaltung der Fillea\/CGIL waren damals Vorauszahlungen vereinbart worden. Die Kräne sind inzwischen abmontiert.