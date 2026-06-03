Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Feuerwehrhalle von Abtei, wo derzeit Arbeiten am Vereinshaus laufen. Der ausländische Arbeiter war gerade mit Isolierarbeiten beschäftigt, als sich nach den starken Regenfällen Erde löste. Dadurch geriet eine Art Stützmauer ins Rutschen und kippte zur Seite.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde teilweise verschüttet. Sein Oberkörper blieb jedoch frei, auch Kopf und Arme waren laut ersten Informationen zu keinem Zeitpunkt eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Abtei rückte umgehend aus und begann, den Arbeiter rund um den verschütteten Bereich freizugraben. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde der Mann für weitere Abklärungen ins Krankenhaus gebracht.