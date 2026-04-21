Ein einheimischer Bauarbeiter stürzte aus bislang ungeklärter Ursache rund drei Meter tief in einen Aufzugsschacht und zog sich dabei Kopf- und Schulterverletzungen zu. Nach ersten Informationen war der Mann zunächst auch bewusstlos. <BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich bei Sanierungsarbeiten in einem Beherbergungsbetrieb im Dorfzentrum unweit der Pfarrkirche. Beobachtet wurde der Vorfall nicht. Ein Arbeitskollege hörte jedoch die Schreie des Verletzten und setzte daraufhin den Notruf ab. Rettungskräfte waren rasch vor Ort.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Stern, die Feuerwehr St. Kassian sowie die Carabinieri. Nach der Erstversorgung kam der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen.